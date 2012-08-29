В Петербурге близится к завершению сезон осенней посадки деревьев

Также одна из важнейших задач – утепление торфом приствольных кругов деревьев.

Сравнительно теплая прошедшая неделя позволила петербургским садовникам продолжить посадки деревьев и кустарников.Работники садово-паркового предприятия "Колпинское" посадили 188 деревьев в своем районе, в основном липы и клены, а в парке 300-летия Петербурга появилось 17 молодых сосен. Также одна из важнейших задач – утепление торфом приствольных кругов деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Пока столбик термометра держался в плюсовых значениях, проводилась влажная уборка дорог. За неделю было использовано более 23 тысяч кубометров воды. На некоторых участках потребовалось применение моющего средства, его за неделю потратили 5,5 тысячи литров.

Утром 14 ноября в Петербурге работает 570 единиц дорожной техники. Уборочные машины чистят проезжую часть и обрабатывают ее поверхность противогололедными материалами, чтобы минимизировать риск аварий. Наиболее эффективным средством при нынешней погоде является солевой раствор.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга