Появилось видео вылазки руферов Urban Dream на крышу "Зенит-Арены"

В Петербурге пара руферов покорила один из пилонов "Зенит-Арены", а также полностью обошла крышу спортивного сооружения. Позже стало известно, что ролик был снят в феврале 2017 года.

UPD: Позже Piter.TV стало известно, что видео было снято 11 февраля 2017 года. Еще до официальной аккредитации стадиона и проведения на нем официальных соревнований по футболу.

Руферы из команды Urban Dream сняли еще одно нестандартное видео в Санкт-Петербурге. На этот раз известный экстремал и блогер Дмитрий Иванов вместе со своим другом покорили крышу "Зенит-Арены". Руферы нашли конкретные прорехи в системе безопасности сверхсовременного стадиона. Они около часа спокойно разгуливали техническим помещениям "строго охраняемого" объекта. В частности, команда Urban Dream залезла на один из 110-метровых пилонов. Затем они поднялись под крышу стадиона, где осмотрели технические лестницы.

Пробравшись на стадион, мы решили изучить это величественное сооружение сверху. И через разветвленную сеть технических помещений смогли проникнуть в 1 из 8 его пилонов. Внутри пилона имеется небольшая техническая лестница для персонала. Она позволяет подняться почти на всю его вершину. Далее через специальный люк осуществляется выход на его наружную часть. По которой к вершине пилона идут ступеньки внешней лестницы. Не менее интересной оказалась и крыша сооружения, оснащенная большим количеством технических дорожек. Она открывала лучший вид на чашу стадиона. Нам удалось обойти почти всю крышу по кругу. Но, чтобы быть более незаметными, мы надели желтые светоотражающие жилеты. Дмитрий Иванов, блогер

До самого конца прогулки никто так и не воспрепятствовал действиям руферов. Главной целью записи этого видео Дмитрий Иванов назвал проблему безопасности объекта. Автор ролика усомнился в том, что "Зенит-Арена" соответствует требованиям безопасности ФИФА накануне ЧМ-2018.

Ранее мы писали, что петербургские руферы приобщились к классике с крыши Филармонии.