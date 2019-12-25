Петербургские родители начнут платить за детский сад

С июля родителям вновь придется платить за посещение их детьми детских садов в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по образованию.
До конца июня плата была отменена, однако ее вновь вернули после снятия ограничительных мер. На данный момент дошкольные учреждения вернулись к обычному режиму работу.
На протяжении режима самоизоляции в Петербурге для детей работали дежурные группы.
Ранее мы сообщили, что на намыве Васильевского острова построят 14 садиков и 7 школ к 2024 году.
Фото: Piter.TV
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