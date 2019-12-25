Петербургские рестораторы попросили Смольный продлить время работы общепита до полуночи

Им запрещено работать в период с 23:00 до 6 утра.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что губернатора Александра Беглова попросили продлить время работы заведений общепита с 23:00 до полуночи. С соответствующей просьбой к властям города обратились рестораторы.

Рестораторы заявили, что в выходные принудить гостей покинуть заведение в 22:50 практически невозможно. При этом "плавное" закрытие заведений позволит соблюсти все требования в "комфотном" для посетителей режиме.

Напомним, что в городе действуют ограничительные меры. Так, с 9 по 29 ноября в городе введен так называемый "комендантский час" для ресторанов, баров и других заведений.

Ранее мы сообщали о том, что в пространстве "Новая Голландия" с 14 ноября открывается каток.

Фото:pixabay