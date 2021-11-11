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Петербургские рестораны получили первые разрешения на размещение веранд
Сегодня, 14:43
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Петербургские рестораны получили первые разрешения на размещение веранд

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Веранды можно будет начать размещать с 1 мая.

Комитет имущественных отношений Петербурга начал выдавать разрешения на выдачу летних террас при ресторанах и кафе. Срок предоставления разрешений сократился в 6 раз.

На данный момент разрешения уже получили предприятия в Центральном, Пушкинском, Калининском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском, Приморском, Петроградском и Адмиралтейском районах. Они были выданы в течение 5 дней со дня подачи. 

Сезон размещения веранд начнется 1 мая и продлится до 15 октября. 

У предпринимателей была возможность размещать террасы в зимнее время, но многих она не заинтересовала. 

Фото: Piter.tv

Теги: веранды, кио, террасы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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