Петербургские рестораны получили первые разрешения на размещение веранд

Веранды можно будет начать размещать с 1 мая.

Комитет имущественных отношений Петербурга начал выдавать разрешения на выдачу летних террас при ресторанах и кафе. Срок предоставления разрешений сократился в 6 раз.

На данный момент разрешения уже получили предприятия в Центральном, Пушкинском, Калининском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском, Приморском, Петроградском и Адмиралтейском районах. Они были выданы в течение 5 дней со дня подачи.

Сезон размещения веранд начнется 1 мая и продлится до 15 октября.

У предпринимателей была возможность размещать террасы в зимнее время, но многих она не заинтересовала.

Фото: Piter.tv