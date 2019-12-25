Рестораторы Петербурга отказались открывать зимние веранды

При этом такие кафе могут работать круглый год вне зависимости от коронавирусных ограничений.

Владельцы кафе и ресторанов в Петербурге не хотят устанавливать веранды этой зимой. При этом такие заведения могли бы работать круглый год вне зависимости от коронавирусных ограничений.

Как рассказал "Невским Новостям" главный помощник депутата ЗакСа Дениса Четырбока Ростислав Сериков, зимние террасы должны быть комфортными для посетителей и в снег, и в мороз. Он считает, что как минимум нужно установить крышу и обогреватель, чтобы люди не сидели за заснеженными столиками под открытым небом.

По мнению Серикова, работу зимних веранд нужно регламентировать. Чтобы избежать нелегальной торговли, их могут устанавливать только стационарные кафе и рестораны на прилегающих к ним территориях.

Ранее петербургские рестораторы пожаловались на нехватку кадров.

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