Петербургские рестораторы жалуются на нехватку кадров

Примерно половина сотрудников уехала домой во время пандемии.

Рестораны Петербурга испытывают недостаток в сотрудниках. Об этом пишут "Ведомости Санкт-Петербург", ссылаясь на слова президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара.

Он заявил, что примерно половина сотрудников уехала домой во время пандемии. Отток мигрантов из города составил от 20 до 30%.

В среднем граждане ближних азиатских республик получают в петербургских ресторанах от 20 до 30 тысяч рублей. Их отток из города привел к повышению уровня зарплат как минимум на 20%. Гарбара отметил, что в некоторых случаях одни рестораторы пытаются перекупить работников у других.

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Фото: pexels.com