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Петербургские рестораторы жалуются на нехватку кадров
Сегодня, 8:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские рестораторы жалуются на нехватку кадров

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Примерно половина сотрудников уехала домой во время пандемии.

Рестораны Петербурга испытывают недостаток в сотрудниках. Об этом пишут "Ведомости Санкт-Петербург", ссылаясь на слова президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара.

Он заявил, что примерно половина сотрудников уехала домой во время пандемии. Отток мигрантов из города составил от 20 до 30%.

В среднем граждане ближних азиатских республик получают в петербургских ресторанах от 20 до 30 тысяч рублей. Их отток из города привел к повышению уровня зарплат как минимум на 20%. Гарбара отметил, что в некоторых случаях одни рестораторы пытаются перекупить работников у других.

Ранее мы писали, что плавучий ресторан "Забава-бар" пропал с Петроградской набережной.

Фото: pexels.com

Теги: мигранты, пандемия, рестораторы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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