Петербургские районные суды снова эвакуируются

"Минирование" нагрянуло и на учебные заведения.

Утро 24 января началось для районных судов Петербурга с очередных эвакуаций. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. На выход отправились сотрудники и посетители Петродворцового, Колпинского, Дзержинского, Ленинского, Красногвардейского, Смольнинского и Василеостровского учреждений. Чуть позднее эстафету эвакуаций подхватили Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский и Пушкинский суды.

Отмечается, что сообщение о заминировании Пушкинского суда получила полиция, а не администрация учреждения. Некоторые из судов уже успели вернуться к работе

Петербуржцы в соцсетях пишут, что эвакуируется также лицей №533.

Суд рассмотрит дело погибшего в кипятке жителя Петербурга.

Фото: Piter.TV