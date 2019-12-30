Петербургские районные суды снова эвакуируются

Утро 24 января началось для районных судов Петербурга с очередных эвакуаций. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. На выход отправились сотрудники и посетители Петродворцового, Колпинского, Дзержинского, Ленинского, Красногвардейского, Смольнинского и Василеостровского учреждений. Чуть позднее эстафету эвакуаций подхватили Сестрорецкий, Приморский, Октябрьский и Пушкинский суды.
Отмечается, что сообщение о заминировании Пушкинского суда получила полиция, а не администрация учреждения. Некоторые из судов уже успели вернуться к работе
Петербуржцы в соцсетях пишут, что эвакуируется также лицей №533.
Суд рассмотрит дело погибшего в кипятке жителя Петербурга.
Фото: Piter.TV
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