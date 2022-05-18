Петербургские призывники стали реже скрываться от военкомата

"Уклонистов" находят через работодателей.

В Петербурге снизилось число "уклонистов" от армии. Речь идет не только о постоянно проживающих в городе молодых людях, но и о тех, кто приехал из других регионов на обучение в высших учебных заведениях и не оформил регистрацию даже после окончания университета. Об этом сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Северной столицы Олег Мазурин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Мы найдем их. В любом случае они едут зарабатывать деньги, и, как правило, официально. Работодатель декларирует их, и мы через работодателя "вытаскиваем" их в военный комиссариат для постановки на учет. И они идут служить. Олег Мазурин, исполняющий обязанности военного комиссара Петербурга

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Фото: ВКонтакте / Минобороны России