Петербургские предприятия присоединяются к нацпроекту "Производительность труда"

Участвуя в национальном проекте, предприятия могут получить адресную поддержку, повысить уровень выручки и снизить издержки.

Во вторник, 12 октября, в Смольном сообщили, что петербургские предприятия присоединяются к национальному проекту "Производительность труда".

Так, к проекту присоединилась оборонная промышленность. Участниками стали 96 предприятий города, из них 30% выполняют гособоронзаказ. Благодаря участию в национальном проекте предприятия смогут получать адресную поддержку и повысят уровень выручки, снизив издержки.

Сам проект "Производтельность труда" утвердил президент Владимир Путин и призвал создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на пять процентов к 2024 году.

Ранее мы писали, что в Петербурге отремонтировали более половины улиц, включенных в нацпроект.

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