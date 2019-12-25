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Петербургские предприятия присоединяются к нацпроекту "Производительность труда"
Сегодня, 13:46
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Петербургские предприятия присоединяются к нацпроекту "Производительность труда"

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Участвуя в национальном проекте, предприятия могут получить адресную поддержку, повысить уровень выручки и снизить издержки.

Во вторник, 12 октября, в Смольном сообщили, что петербургские предприятия присоединяются к национальному проекту "Производительность труда".

Так, к проекту присоединилась оборонная промышленность. Участниками стали 96 предприятий города, из них 30% выполняют гособоронзаказ. Благодаря участию в национальном проекте предприятия смогут получать адресную поддержку и повысят уровень выручки, снизив издержки. 

Сам проект "Производтельность труда" утвердил президент Владимир Путин и призвал создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на пять процентов к 2024 году.

Ранее мы писали, что в Петербурге отремонтировали более половины улиц, включенных в нацпроект.

Фото: Pexels

Теги: национальный проект производительность труда, петербург, предприятие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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