В Петербурге отремонтировали более половины улиц, включенных в нацпроект

Сегодня ремонт завершен по 23 адресам, вошедших в нацпроект "Безопасные качественные дороги".

В Петербурге отремонтировали более половины дорог и улиц, включенных в национальный проект "Безопасные качественные дороги". В этом году ремонт ожидает порядка 133 километров городских дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня ремонт завершен по 23 адресам, в список в том числе вошли: Полюстровский проспект, проспект Энгельса, Коннолахтинская дорога, Ленинградская и Арсенальная улицы и Пискарёвский проспект. В ближайшее время специалисты возьмутся за Литейный проспект и улицу Пестеля (до перекрёстка с улицей Жуковского).

В следующем году на ремонт дорог и улиц Смольный намерен выделить больше средств, чем в этом. Также город получает средств из федерального бюджета. "При сохранении финансирования обязательства по повышению качества петербургских магистралей будут выполнены в ближайшие 2-3 года".

Ранее мы писали, что в Красном Селе начался ремонт Автомобильной дороги.

Фото: Piter.tv