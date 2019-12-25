Работы будут идти на протяжении 7 месяцев.

Во вторник, 5 октября, в Красном Селе начался ремонт Автомобильной дороги (Кипенская улица) к промзоне "Красносельская" от улицы Свободы до тупика. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы по замене асфальтобетонного покрытия будут идти до середины мая 2022-го года. В общей сложности в порядок приведут 1,09 км проезжей части, тротуаров и бортовых камней. Работы ведет ООО "СК "Орион плюс".

Стоимость дорожных работ составляет 25,9 млн рублей.

В связи с ремонтом до 1 ноября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта в Красное Село по Кипенской улице и Опольскому переулку. Схема объезда транспортных средств размещена на сайте ГАТИ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красном Селе упал лифт, в котором были подростки.

Фото: пресс-служба КРТИ