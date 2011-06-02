В Красном Селе упал лифт, в котором были подростки

Точные причины случившегося на данный момент неизвестны, однако судя по всему, работа механизма возобновится только после ремонта.

В воскресенье, 3 октября, в Красном Селе на улице Освобождения в доме упал лифт, в котором находилась компания подростков. Об этом сообщают местные жители в группе "Транспортный КОЛЛАПС" в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительным данным, в кабине лифта находились семь человек, однако очевидцы говорят, что было девять человек. Пользователи предполагают, что дети прыгали в лифте.

На место инцидента уже прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь, однако обошлось "даже без царапин".

После осмотра кабины, техники приняли решение приостановить работу лифта. Точные причины случившегося на данный момент неизвестны, однако судя по всему, работа механизма возобновится только после ремонта.

Ранее полуголый россиянин избил женщину в лифте Томска.

Фото: Вконтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село