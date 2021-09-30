Полуголый россиянин избил женщину в лифте Томска

В кабине лифта осталась кровь потерпевшей.

В Томске в лифте жилого дома полуголый мужчина избил россиянку кулаками и ногами. Об этом сообщили местные журналисты из Telegram-канала "Регион-70 Томск". В социальных сетях появился ролик, сделанный камерой видеонаблюдения. В кадре видно, что сначала местная жительница заходит в лифт и нажимает кнопку этажа. В этот момент в кабину вбежал неизвестный. Он не дал дверям закрыться. Мужчина с голым торсом пытался поговорить с женщиной, но после чего решил просто напасть.

Несколько раз преступник ударил потерпевшую руками. Затем он ненадолго отошел, после чего продолжил избивать женщину ударом ноги. В конце видео женщина вышла из лифта. На полу кабины осталась кровь. Запись обнаружили соседи потерпевшей, которые захотели узнать, почему в лифте стало так грязно.

В лифте дома в Подмосковье на женщину упало зеркало.

Фото и видео: Telegra, / Регион-70 Томск