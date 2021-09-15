В лифте дома в Подмосковье на женщину упало зеркало

В Подмосковных Люберцах в лифте многоэтажного дома на голову женщине упало зеркало. Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Инцидент произошел в августе. На кадрах обнародованного ролика видно, что женщина спокойно ждала в лифте, когда доедет до нужного этажа. Через некоторое время неожиданно для пассажирки зеркало, висевшее на стене, слетело с креплений, ударило женщину по голове, а затем упало на пол лифта и разлетелось на множество осколков.
По комментариям жильцов дома, данный лифт постоянно сильно трясет во время движения. Обращения в управляющую компанию игнорируются. Отмечается, что на данный момент проблема так и не решена.
Ранее в Дзержинске кондуктор автобуса высадила девочку из-за отсутствия пяти рублей.
Telegram / Life Shot
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