Пассажирка потеряла часть денег, которые ей дала мать на проезд.

Кондуктор автобуса высадила десятилетнюю россиянку из-за отсутствия пяти рублей. Об это сообщили представители Telegram-канала "Нижний №1". По информации источника, инцидент произошел на территории города Дзержинск, расположенного в Нижегородской области. Сотрудница общественного транспорта в видеоролике заметила, что высадила несовершеннолетнюю пассажирку на законных основаниях, так как та не оплатила проезд.

Журналисты узнали, что школьница потеряла пять рублей и звонила матери для того, чтобы ее встретили около автобусной остановки с деньгами, необходимыми для того, чтобы отдать долг кондуктору. Проверявшая билеты женщина знала об этом, но все равно приняла решение высадить ребенка.

В настоящее время из-за произошедшего прокуратурой начата проверка.

Российская школьница прошла шесть километров пешком из-за требования кондуктора.

Фото и видео: Telegram / Нижний №1