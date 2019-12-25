Мать пострадавшей будет добиваться увольнения кондуктора из Бурятии.

Российская школьница прошла шесть километров пешком из-за требования кондуктора. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала Babr Mash. По данным СМИ, инцидент зафиксирован в Бурятии, в общественном транспорте Улан-Удэ. Из автобуса высадили девочку, у которой не сработала проездная карта. С собой у девочки не оказалось наличных денег, поэтому она не смогла оплатить проезд. Девочка извинилась и попросила проехать бесплатно на трамвае. Кондуктор накричала на пассажирку и потребовала ее выйти из салона автобуса на ближайшей остановке. После произведшего мать ребенка хочет добиться увольнения кондуктора.

Полиция нашла безбилетников, которые полезли в драку с кондуктором автобуса.

Фото и видео: Telegram / Babr Mash

