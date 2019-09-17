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Владелец "Фаворит Ф" арестован за пропажу машин-вещдоков

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Двоих предпринимателей из Петербурга задержали за пропажу сотен улик, влияющих на ход уголовных дел.

Опубликовано видео с задержанием петербургских предпринимателей, подозреваемых в краже автомобилей премиум-класса,. Машины являлись вещественными доказательствами в уголовных расследованиях. До исчезновения иномарки находились на складах бизнесменов: 48-летнего Виктора Матханова и 38-летнего Сергея Кочкарева. Однако, доверенные молодым людям улики неожиданно испарились. Об этом сообщило издание 47news.

Отметим, что Махтанов является владельцем компании "Фаворит Ф". Фирма имеет около 12-15 площадок врменного хранения. Вместе с коллегой его поймали на складе по Софийской улице. Оперативники "под прикрытием" купили у подозреваемых три дорогостоящих иномарки, которые проходят в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. 

Полиция отмечает, что Сергей Кочкарев ранее уже был судим. Он получил год условно по статье за мошенничество. Теперь напарников обвиняют в краже в особо крупном размере. По информации от представителей закона, из-за деятельности бизнесменов исчезли сотни вещдоков.

Ранее Piter.tv писал о том, что семь ИКМО Петербурга не отчитались об итогах выборов.

Фото и видео: YouTube/47news
 

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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