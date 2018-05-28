Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом

Прокуратура требует для журналистки шесть лет лишения свободы.

Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба (правозащитной международной ассоциации), в которую входят писатели, поэты и журналисты, написали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.

Профессия журналиста обязывает говорить правду и выносить на всеобщее обсуждение больные для общества вопросы. Дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество. так начинается письмо участников ПЕН-клуба.

Обращение поддержали многие известные люди Петербурга: среди них депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, поэт Сергей Завьялов, историк литературы, житель блокадного Ленинграда Константин Азадовский. Напомним, что за публикацию "Репрессий для государства" прокуратура требует для журналистки шесть лет лишения свободы и четырёхлетний запрет на право заниматься профессиональной деятельностью.

Ранее мы сообщили, что обвинение запросило шесть лет для журналистки из Пскова по делу об оправдании терроризма.

Фото: Piter.tv