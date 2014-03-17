Петербургские пользователи электросамокатов нарушили ПДД более 38 тысяч раз

Самые частые нарушения на пешеходных переходах и за неправильную парковку.

С начала сезона в Санкт-Петербурге зафиксировано 38 228 нарушений правил дорожного движения со стороны пользователей арендованных электросамокатов. Об этом сообщили в телеграм-канале СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В ходе мониторинга выявлено: 32 523 случая неспешивания на пешеходных переходах; 2709 случаев одновременного использования самоката несколькими пассажирами; 581 случай управления СИМ несовершеннолетними; 2415 нарушений ПДД на улично-дорожной сети, включая неправильную парковку и наезды на пешеходов.

Информация о всех нарушениях передана операторам микромобильности для принятия мер. Кикшеринговые компании уже выписали 21 976 штрафов, вынесли 3624 предупреждения и заблокировали 704 аккаунта. Остальные нарушения продолжают рассматриваться.

Ранее в Петербурге задержали хакеров, похитивших деньги у десятка россиян.

Фото: unsplash (Yiting He)