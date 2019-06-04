Петербургские полицейские задержали в Шереметьево мужчину, подозреваемого в убийстве продавщицы

По оперативным данным, вероятной причиной убийства стал денежный долг.

В воскресенье, 29 августа, полиция Петербурга по горячим следам смогла установить и задержать мужчину, подозреваемого в убийстве продавщицы в кондитерской на улице Комсомола. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и области.

Им оказался 32-летний выходец из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что подозреваемый работал грузчиком в нескольких магазинах, в том числе в кондитерской, где работала его жертва. Мигрант попытался уехать к себе на родину, но он был задержан в аэропорту.

Как рассказали в ведомстве, по оперативным данным, вероятной причиной убийства стал денежный долг.

Ранее Piter.tv сообщал, что в кондитерской на Комсомола нашли убитую продавщицу. Тело уроженки Узбекистана обнаружили в субботу, 28 августа, в туалете магазина "Невские берега".

Фото: Piter.tv