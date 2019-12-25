Кафе на Гороховой отказалось обслуживать "опустившихся" посетителей

В кондитерской решили не обслуживать дурно пахнущих людей.

Мужчине отказали в обслуживании кафе из-за неопрятного вида. Свидетелем ситуации стала основатель "Республики кошек" Анна Кондратьева. Она поделилась историей в Facebook.

По словам Кондратьевой, неприятный случай произошел в кафе "Сладкоежка" на Гороховой улице. Сначала посетителю отказали в покупке, так как "не было сдачи", а позже вышел управляющий и сообщил о том, что мужчину обслуживать не будут. Очевидца возмутило происходящее, и она написала отзыв в жалобную книгу, а также электронное письмо руководителю кондитерских.

Михаил Саксонов объяснил Анне Кондратьевой, что посетителей неопрятного вида в их кафе находиться запрещено.

В кафе заходят посетители не опрятного вида — это очень мягкая характеристика, в реальности — это опустившиеся, дурно пахнущие и эпидемиологически опасные люди. Почему это с нами случилось — отдельный разговор, но большинство наших покупателей отказываются находиться в помещении с такими людьми, многие уходят. Михаил Саксонов, руководитель кондитерских "Сладкоежка".

Как оказалось, сотрудница кафе должна была предложить мужчине бесплатный горячий чай, но забыла об этом.

Анну Кондратьеву ситуация неприятно поразила. Она купила завтрак посетителю, чтобы он мог поесть за столиком.

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