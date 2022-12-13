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В Отрадном готовится к запуску новое хлебобулочное производство

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На первом этапе здесь будут производиться  слоеные изделия – до 500 тонн в месяц.

В Отрадном в феврале готовится к запуску новое хлебобулочное производство одной из сетей кондитерских. На первом этапе здесь будут производиться  слоеные изделия – до 500 тонн в месяц. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Благодаря запуску производства в Кировском районе появится 150 новых рабочих мест. Продукция будет поставляться не только в сеть одноименных кафе, но и в розничные сети.

Проект сопровождает Агентство экономического развития Ленобласти.

Видео: Админка Ленобласти 

Теги: булки, кондитерская, отрадное
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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