Продавщица удаляла электронные чеки в кондитерской на Невском и складывала наличку себе в карман

Теперь её ожидает суд.

В Петербурге продавщица удаляла электронные чеки и складывала наличку себе в карман. Теперь её ожидает суд, рассказали в прокуратуре Центрального района.

По версии следствия, в июле 2024 года 49-летняя уроженка Вологодской области, работая продавцом в кондитерском магазине в доме 124, лит. А по Невскому проспекту, сканировала товар и делала вид, что вносила деньги в кассу, а на самом деле забирала их себе. После она аннулировала электронный чек. Женщина брала деньги только тогда, когда покупатели расплачивались наличными.

Всего ей удалось похитить 19 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд.

Фото: unsplash