Петербургские полицейские задержали поляка, разыскиваемого за совершение тяжких преступлений

Инициатору розыска сообщили о его задержании.

В пятницу, 9 августа, в Северной столице задержали поляка, который был в розыске за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Известно, что гражданина Польши разыскивали за разбой, вымогательство и незаконное лишение свободы. Кроме того, мужчина якобы избил человека, а также организовал незаконное пересечение границы.

Полицейские доставили 45-летнего мужчину в участок для выяснения обстоятельств. Инициатору розыска сообщили о его задержании.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина расплачивался в магазинах на Васильевском острове поддельными двухтысячными купюрами.

Фото:pixabay