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Мужчина расплачивался в магазинах на Васильевском острове поддельными двухтысячными купюрами
Сегодня, 17:01
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Мужчина расплачивался в магазинах на Васильевском острове поддельными двухтысячными купюрами

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Фальшивомонетчик рассказал, что находился в трудной жизненной ситуации.

Мужчина расплачивался в магазинах поддельными банковскими купюрами номиналом 2 тыс. рублей, злоумышленника задержали. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга. 

Следствие установило, что мужчина купил поддельные купюры в Интернете. Затем он потратил деньги в пяти торговых точках на Васильевском острове. 

Личность фальшивомонетчика удалось установить и затем задержать подозреваемого. Из незаконного оборота изъяли пять фальшивых двухтысячных банкнот. Мужчина признал свою вину и объяснил это тем, что находился в трудной жизненной ситуации. Уголовное дело направили для рассмотрения в Василеостровский районный суд. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленники успели потратить 1,5 млн рублей из похищенного банкомата в Сестрорецке

Фото: pixabay.com

Теги: поддельные купюры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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