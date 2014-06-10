Мужчина расплачивался в магазинах на Васильевском острове поддельными двухтысячными купюрами

Фальшивомонетчик рассказал, что находился в трудной жизненной ситуации.

Мужчина расплачивался в магазинах поддельными банковскими купюрами номиналом 2 тыс. рублей, злоумышленника задержали. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Следствие установило, что мужчина купил поддельные купюры в Интернете. Затем он потратил деньги в пяти торговых точках на Васильевском острове.

Личность фальшивомонетчика удалось установить и затем задержать подозреваемого. Из незаконного оборота изъяли пять фальшивых двухтысячных банкнот. Мужчина признал свою вину и объяснил это тем, что находился в трудной жизненной ситуации. Уголовное дело направили для рассмотрения в Василеостровский районный суд.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленники успели потратить 1,5 млн рублей из похищенного банкомата в Сестрорецке.

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