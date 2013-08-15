Петербургские полицейские задержали по горячим следам мужчину, угрожавшего устроить взрыв

Мужчина оправдал свой поступок ревностью к жене.

Во вторник, 26 октября, около половины третьего часа ночи в полицию через службу "112" поступило сообщение от неизвестного мужчины, который сообщил, что включил газ в своей квартире по проспекту Энергетиков и собирается взорвать дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Через десять в квартире по указанному адресу задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении на почве ревности к своей жене.

Накануне, 28 октября, возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы писали, что суд Петербурга приговорил к шести годам колонии финансиста террористов.

Фото: Piter.tv