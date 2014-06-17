Суд Петербурга приговорил к шести годам колонии финансиста террористов

Мужчина свою вину признал частично.

В пятницу, 8 октября, первый Западный военный окружной суд приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима Виталия Мусаева. Его признали виновным в содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мусаев же свою вину признал частично. Он рассказал, что переводил деньги не на терроризм, а на лекарства, которые потом продавал в России. "О терроризме он ничего не знал".

Суд установил, в период с 30 ноября 2015 года по 7 марта 2016 года в Египте Мусаев познакомился с Артуром Бекболатовым (осужден Северо-Кавказским окружным военным судом), который занимался отправкой людей в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Мусаев же по январь 2017 года из Петербурга оказывал Бекболатову финансовую помощь. Мусаев перевел своему товарищу 206 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv