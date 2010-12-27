Петербургские полицейские задержали организатора наркопритонов

Женщина находится в межгосударственном розыске.

В субботу, 30 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщила, что накануне в 15:20 на улице Красного Текстильщика у дома №15 полицейскими была задержана женщина 1978 года рождения.

Отмечается,что неработающая мигрантка из сопредельных государств находится в межгосударственном розыске и обвиняется в организации и содержании притонов.



На данный момент задержанная доставлена в отдел полиции Центрального района и заключена под стражу.

Ранее Piter.TV сообщал, что лжеполицейский украл у петербургской пенсионерки 300 тысяч рублей.

Фото: Pixabay