В Петербурге задержали находившегося в федеральном розыске оренбуржца

Вместе с подельниками мужчина ограбил ломбард.

В Петербурге полицейские задержали оренбуржца, находящегося в федеральном розыске за давнее разбойное нападение на ломбард в родном городе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Преступление, по данным ведомства, мужчина совершил летом 2016 года вместе с еще несколькими злоумышленниками. Мужчины наблюдали за работой ломбарда на улице Салмышской и, улучив момент отсутствия охраны, ворвались в помещение и начали угрожать ножом сотруднице. Так разбойники похитили 67 тысяч рублей наличными и золотых изделий на 600 тысяч рублей. Двух участников задержали по горячим следам, третий успешно скрывался течение четырех лет. Сейчас оренбуржца заключили под стражу, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что злоумышленники похитили у инкассаторов 10 млн рублей в Невском районе.

Фото: Piter.TV