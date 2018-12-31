Житель Невского района уйдет под суд за распространение детской порнографии из Канады

Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

В Петербурге правоохранительные органы задержали жителя Веселого Поселка., подозреваемого в распространили детской порнографии. Об этом сообщает Следком.

По версии следствия, в октябре 2017 года с компьютера 41-летнего задержанного в сеть Интернет были залиты эротические фотографии с несовершеннолетними. Согласно данным Следком, снимки были сделаны в Канаде. Полиция североамериканской страны подтвердила аутентичность снимков.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Мера подразумевает лишение свободы от трех до десяти лет.



Ранее на Piter.TV: Петербургский предприниматель пытался подкупить сотрудника Пулково

Фото: Piter.TV