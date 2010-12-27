Петербургский предприниматель пытался подкупить сотрудника Пулково

Мужчина хотел, чтобы тот принял плохо выполненную работу.

Накануне полиция Петербурга задержала предпринимателя, который пытался подкупить юридическое лицо аэропорта Пулково. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Известно, что представитель компании ООО "Воздушные ворота Северной столицы" заключил договор с мужчиной на выполнение ремонтных работ на территории аэропорта. Согласно документу, подрядчик, не выполнивший работы в срок, должен выплатить пени.

В установленный срок предприниматель не справился. Более того, сотрудник Пулково обнаружил нарушения, которые потребуют дорогостоящего исправления. Сговорившись со своим инженером, бизнесмен пытался подкупить юрлицо аэропорта. Его подчиненный передал 200 тысяч рублей, не зная, что участвует в оперативно-розыскном мероприятии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что Пулково и Петербург может связать ветка метро.

Фото: Piter.TV