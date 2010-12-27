Пулково и Петербург может связать ветка метро

Это имеет смысл лишь в том случае, если пассажиропоток аэропорта составит не менее 25-30 миллионов человек.

На совещании по вопросу развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти в Смольном озвучили возможность строительство станции метро вблизи аэропорта Пулково. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Отметим, что ранее станция метро "Пулково" ранее уже была включена в перспективные схемы развития петербургского метрополитена, однако после 2016 года от этой идеи отказались в сторону строительства аэроэкспресса. Глава ГБУ "Центр транспортного планирования" Рубен Тертерян заявлял, что связывать аэропорт и метро имеет смысл лишь в том случае, если пассажиропоток "Пулково" составит не менее 25-30 миллионов человек, однако в данный момент он составляет только 18 млн.



Напомним, что ранее Смольный решил отменить конкурс на поиск подрядчика для строительство аэроэкспресса до Пулково.



Фото: Piter.TV