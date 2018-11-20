Конкурс на строительство аэроэкспресса до "Пулково" отменен

Власти разрабатывают новый проект, который будет эффективнее для нужд города.

Правительство Санкт-Петербурга отменила конкурс на создание аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта "Пулково". Чиновники остановили проект, чтобы изучить альтернативную реализацию транспортной инициативы: запуск автобусных маршрутов, скоростного трамвая и станции метро.

В Смольном собираются достигнуть максимального социального эффекта для развивающихся районов города, которым требуется системный характер по транспортному сообщению. Также на заседании отмечалось, что на данный момент территория около "Экспофорума" плотно застраивается жилыми кварталами, что увеличивает пассажиропоток городского транспорта и возникают проблемы с перевозкой. Ситуация будет комплексно изучена и разработаны меры воздействия.

Фото: Piter.tv