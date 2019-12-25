В Петербурге накрыли квартиру с проститутками

В салоне работали шесть человек, четыре из которых оказывали интимные услуги.

Вечером 26 августа оперативники уголовного розыска нагрянули с проверкой в трехкомнатную квартиру на проспекте Науки, из которой сделали салон по оказанию интимных услуг. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В притоне работали шесть человек. В их числе 37-летний охранник, 33-летняя администратор и четыре девушки в возрасте от 28 лет до 41 года. Последние получили административные протоколы за занятие проституцией, администратора наказали за нарушение иностранцем режима пребывания в России.

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