Петербургские поисковые отряды получат паспорта квалификации

Губернатор Петербурга поручил комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поощрения поисковиков.

В понедельник, 5 июля, на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства был одобрен новый порядок проведения поисковой работы и захоронения найденных на территории региона останков пропавших без вести солдат. Об этом сообщил Смольный.

По словам Беглова, в Петербурге уже больше тридцати лет ведутся поисковые работы. За это время нашли останки более 30 тысяч погибших защитников Отечества, удалось установить более семи тысяч имен.

Это важное дело и колоссальный труд. Наша обязанность – помогать поисковым отрядам. Благородное дело по поиску останков павших солдат в Петербурге будет продолжено. Александр Беглов.

Новый порядок разработал комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Его утвердят постановлением правительства, благодаря которому региональное законодательство приведут в соответствие с федеральным.

Теперь закреплены полномочия Смольного и отраслевых комитетов по организации захоронения непогребенных останков погибших воинов, обнаруженных на территории города, будет вестись учет поисковых отрядов с помощью специальных паспортов, в которых будет указаны квалификация и опыт участников.

На данный момент в регионе зарегистрировались 54 отряда, в составе которых числятся более тысячи человек. Для них в 2019 году закупили современное оборудование, а в 2020 году помогли организовать лагерь. Так, за прошлый год провели 19 поисковых экспедиций, найдены останки 592 воинов.

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