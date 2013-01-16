В Ленобласти задержан директор фирмы из-за вывоза грунта с останками советских солдат

Его работники наткнулись на воинское захоронение.

Следователи задержали гендиректора частной компании ООО "Эврикал" после раскопок в Ленобласти, в ходе которых рабочие наткнулись на захоронения времен Великой Отечественной войны. Рабочие решили вывезти грунт вместе с останками. Директору избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, задержанный препятствовал проведению поисковых работ. Также, он, зная, что работники его компании нашли места захоронений, дал указания вывозить грунт с останками советских солдат. Ранее было возбуждено уголовное дело.

Сейчас на месте работают поисковики, им уже удалось обнаружить танк времен войны.

В апреле поисковый отряд "Вахты памяти" обнаружил останки времен 90-х.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)