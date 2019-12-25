Петербургские пограничники помешали двум иностранцам доехать в Финляндию на такси

Водителю назначили штраф и выдворили его из России.

Петербургские пограничники задержали двух желающих проникнуть в Финляндию иностранцев, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчины пытались проехать в Финляндию на такси. Водитель оказался гражданином одной из бывших союзных республик и помогал незаконно проехать в страну своему пассажиру. Мужчину признали виновным, назначили ему штраф и принудили покинуть Россию.

В Москве хотят ввести систему наблюдения за таксистами.

Фото: pixabay