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Петербургские пограничники помешали двум иностранцам доехать в Финляндию на такси
Сегодня, 17:03
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himif

Петербургские пограничники помешали двум иностранцам доехать в Финляндию на такси

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Водителю назначили штраф и выдворили его из России.

Петербургские пограничники задержали двух желающих проникнуть в Финляндию иностранцев, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчины пытались проехать в Финляндию на такси. Водитель оказался гражданином одной из бывших союзных республик и помогал незаконно проехать в страну своему пассажиру. Мужчину признали виновным, назначили ему штраф и принудили покинуть Россию.

В Москве хотят ввести систему наблюдения за таксистами.

Фото: pixabay

Теги: пограничники, такси, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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