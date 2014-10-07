Петербургские подростки смогут устроиться на летнюю работу через МФЦ

Подать заявление в Центр занятости можно в любом удобном МФЦ — по предварительной записи, а также взять с собой на приём документ, удостоверяющий личность.

В Петербурге подростки от 14 до 18 лет смогут трудоустроиться на работу летом через МФЦ. Об этом в четверг, 23 июня, рассказали в комитете по информатизации и связи.

Подать заявление в Центр занятости можно в любом удобном МФЦ — по предварительной записи, а также взять с собой на приём документ, удостоверяющий личность.

Количество обращений в Центр занятости не ограничивается одним разом. Вакансии будут подбираться с учётом состояния здоровья, возраста, личных пожеланий соискателя (таких как размер зарплаты, должность, режим работы и месторасположения), а также предъявляемых самими работодателями требований.

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Фото: Piter.tv

