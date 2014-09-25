Петербургские подростки "переименовали" школы в честь мишки Фредди и Моргенштерна

В Петербурге появилась школа "имени Михаила Фредди" - жуткого мишки из компьютерный игры в жанре хоррор.

В воскресенье, 17 октября, стало известно, что школьники из Петербурга начали переименовывать школы в необычные названия. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Переименование учебных заведений начало из тренда в TikTok, суть которого править названия объектов. Так, в Петербурге появилась школа "имени Михаила Фредди" - жуткого мишки из компьютерный игры в жанре хоррор. В Google Maps на карте города теперь можно встретить школу "любителей Моргенштерна" и "потерянное место".

Такой флешмоб проходит в разных регионах России. Например, школьники из Казани, назвали школу "имени Фредди Меркьюри", а в Екатеринбурге учебное заведение переименовали в "дурку".

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Фото: pexels