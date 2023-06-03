Петербургские пловцы стали чемпионами мира в Сингапуре

Команда с участием спортсменов из Северной столицы победила в престижной дисциплине.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре сборная России с участием петербургских спортсменов — Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Дарьи Клепиковой и Дарьи Трофимовой — заняла первое место в смешанной комбинированной эстафете. О триумфе российских пловцов сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем официальном телеграм-канале.

Эта золотая медаль стала первой для российской команды на текущем мировом первенстве. Кроме того, Кирилл Пригода принес сборной серебряную награду, показав второй результат на дистанции 50 метров брассом в утренней сессии соревнований.

Ранее сообщалось, что отец Глушенкова допустил уход футболиста из "Зенита".

Фото: Telegram / Борис Пиотровский