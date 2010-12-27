Петербургские пловцы с ограниченными возможностями вошли в число лучших на чемпионате мира

В соревнованиях участвовали спортсмены из 60 стран мира.

Пловцы из Петербурга вошли в число лучших на чемпионате мира среди лиц с ограниченными физическими возможностями в Лондоне, сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

19 сентября в Лондоне завершился чемпионат мира по плаванию "World Para Swimming Allianz Championships-2019". Оттуда петербуржцы Кирилл Белоусов, Андрей Калина и Владимир Даниленко привезли три золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали в составе спортивной сборной команды России. Дисциплины, в которых земляки оказались лучшими, – дистанции разного протяжения брассом, баттерфляем, вольным стилем и на спине. Петербуржцы были определены в категории "поражение опорно-двигательного аппарата" и "спорт слепых".

По итогам турнира наша сборная заняла 3-е место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 54 награды. 18 из них – золотые.

Отмечается, что победители и серебряные призеры чемпионата мира получают квоту для участия в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года. Они состоятся в Токио.

Ранее в Piter.tv: "Петербург представлен в топ-5 городов с самыми интересными военно-историческими музеями и парками".

Фото: комитет по физической культуре и спорту.