Петербургские парламентарии будут голосовать поименно

По словам председателя ЗакСа, парламент становится более открытым.

В среду, 13 октября, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что хочет сделать голосования в текущем созыве поименными. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.

Бельский поделился, что вопрос поднимался с первых дней, как он пришел в парламент. Председатель отметил, что сегодня уже опробовали и посмотрели, как это может происходить. Бельский отдал поручение разработать новый регламент, чтобы члены созыва смогли проголосовать поименно по всем вопросам, по которым позволяет закон.

В связи с этим председатель ЗакСа заявил, что парламент становится более открытым.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа согласовали назначение Максима Мейксина на должность вице-губернатора Петербурга.

Фото: Александр Бельский / Вконтакте