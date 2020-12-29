Петербургские отели в новогодние праздники были заполнены на 20%

В Ленинградской области ситуация с заполняемостью гостиниц обстояла лучше.

Средняя загрузка гостиниц Петербурга в новогодние праздники составила около 20%. Об этом заявил председатель комитета по туризму Сергей Корнеев, передало "ТАСС".

В прошлом году заполняемость составила 70%. Новогодние праздники в сфере гостиничного туризма прошли без происшествий. Корнеев отметил, что гостиницы Ленобласти в этом году были более востребованы, чем городские. Они были загружены на 25-40%. Это можно объяснить тем, что некоторые петербуржцы предпочли провести каникулы в пригороде.

Напомним, что власти Петербурга ввели на новогодние праздники ограничительные меры. Это было сделано в том числе для того, чтобы снизить привлекательность города для туристов.

Фото: Piter.TV