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Петербургские онкологи прогнозируют рост заболеваемости к осени
Сегодня, 14:52
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Петербургские онкологи прогнозируют рост заболеваемости к осени

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Пациенты на протяжении почти трех месяцев были лишены возможности обследоваться на амбулаторном этапе.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что онкологи Петербурга опасаются роста заболеваемости к осени. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на директора Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) Владимира Моисеенко.

Как оказалось, койки в онкоцентрах заполнены в лучшем случае наполовину. Однако это не свидетельствует о том, что в Петербурге нет горожан, которые больны соответствующими заболеваниями.

На 36 койках сейчас 16 больных. Люди не должны ждать, необходимо идти на осмотры в любое консультативное отделение.

Владимира Моисеенко, директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический)

Петербургские онкологи просят петербуржцев обращаться к врачам при первых признаках недомогания.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончался еще 31 пациент.

Фото:Piter.TV

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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