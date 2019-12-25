Рынок "гибких" офисных пространств в Петербурге может удвоиться

До конца текущего года общее число рабочих мест в коворкингах города может удвоиться.

На рынке "гибких" офисных пространств в Петербурге грядут большие перемены. До конца текущего года общее число рабочих мест в коворкингах города может удвоиться и достичь 5251. Такие прогнозы сделали эксперты JLL.

По мнению участников рынка, рост предложения во многом связан с повышенным спросом со стороны крупных арендаторов. Использование "гибких" офисов позволит им сократить финансовые, временные и организационные издержки на реализацию новых проектов.

По данным JLL, на начало сентября 2020 года в Петербурге работают 45 коворкингов общей площадью 32 тысячи квадратных метров. Число рабочих мест в них достигает 3,8 тысячи. До конца года это число может удвоиться после открытия двух самых крупных объектов сети "Практик" – на Гороховой улице (+796 мест) и на Малоохтинском проспекте (+620 мест).

Для справки:

Коворкинг ("гибкий" офис) – это пространство, в котором можно арендовать как офис для размещения компании, так и отдельное рабочее место. Срок аренды может составлять час, день, месяц и более длительный период. В большинстве случаев в стоимость входит использование офисного оборудования, канцелярских принадлежностей, а также интернет, напитки и клининговые услуги. Дополнительную плату могут взять за использование переговорных комнат, предоставление юридического адреса и другие услуги.

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