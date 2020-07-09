Петербургские нейробиологи ищут средства против деменции

Нейробиологии предполагают, что новое средство - способ замедлить развитие болезни и продлить качественную жизнь человека на 5-10 лет.

В Петербурге нейробиологи ищут способы лечения болезни Альцгеймера. Они считают, что укрепление нейронов и синапсов в мозге человека помогут излечиться от заболевания. О разработках учёных Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого рассказал доктор биологических наук, заведующий Лабораторией молекулярной нейродегенерации СПбПУ, профессор Техасского университета Илья Безпрозванный. Этим он поделился в беседе с "АиФ Петербург".

В исследованиях болезни Альцгеймера есть много сфер. Петербургские нейробиологии выбрали свою нишу - кальциевая гипотеза развития БА. Так в головном мозге человека есть механизм запоминания и механизм забывания, за которые отвечают синапсы. Синапсы - это места контактов между нейронами. Они работают при помощи внутриклеточного кальция. Если нарушается баланс кальция, то связи ослабляются, что и происходит на ранней стадии заболевания. Если кальция, наоборот, больше, то запускается клеточная смерть. В своей разработке ученые добиваются не предотвращения, то замедления этих процессов.

По словам Безпрозванного, они исследуют три метода, один из которых уже испытывается на мышах. Нейробиологии предполагают, что новое средство - способ замедлить развитие болезни и продлить качественную жизнь человека на 5-10 лет.

Ранее в Европейском университете выяснили, люди какого возраста и с каким образованием проходят вакцинацию в Петербурге. Каждый пятый не стал делать прививку из-за медицинских противопоказаний.

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