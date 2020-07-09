  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские нейробиологи ищут средства против деменции
Сегодня, 19:37
106
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские нейробиологи ищут средства против деменции

0 0

Нейробиологии предполагают, что новое средство -  способ замедлить развитие болезни и продлить качественную жизнь человека на 5-10 лет. 

В Петербурге нейробиологи ищут способы лечения болезни Альцгеймера. Они считают, что укрепление нейронов и синапсов в мозге человека помогут излечиться от заболевания. О разработках учёных Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого рассказал доктор биологических наук, заведующий Лабораторией молекулярной нейродегенерации СПбПУ, профессор Техасского университета Илья Безпрозванный. Этим он поделился в беседе с "АиФ Петербург".

В исследованиях болезни Альцгеймера есть много сфер. Петербургские нейробиологии выбрали свою нишу - кальциевая гипотеза развития БА. Так в головном мозге человека есть  механизм запоминания и механизм забывания, за которые отвечают синапсы. Синапсы - это места контактов между нейронами. Они работают при помощи внутриклеточного кальция. Если нарушается баланс кальция, то связи ослабляются, что и происходит на ранней стадии заболевания. Если кальция, наоборот, больше, то запускается клеточная смерть. В своей разработке ученые добиваются не предотвращения, то замедления этих процессов. 

По словам Безпрозванного, они исследуют три метода, один из которых уже испытывается на мышах. Нейробиологии предполагают, что новое средство -  способ замедлить развитие болезни и продлить качественную жизнь человека на 5-10 лет. 

Ранее в Европейском университете выяснили, люди какого возраста и с каким образованием проходят вакцинацию в Петербурге. Каждый пятый не стал делать прививку из-за медицинских противопоказаний.

Фото: pexels

Теги: альцгеймер, деменция, ученые
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии