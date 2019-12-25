Петербургские музыканты, кулинары и фотографы покорят седьмую смену "Тавриды"

Участников ожидают мастер-классы, лекции, опен-токи и многое другое.

В пятницу, 6 августа, в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщили, что молодые петербуржцы отправятся на Всероссийский форум "Таврида".

На седьмой смене арт-школы "Вкусный джаз" участники включатся в создание создание яркого и мощного контента, работающего сразу со всеми способами восприятия информации: через вкус, звуки, зрение и ароматы. Для петербуржцев подготовили множество мастер-классов, лекций, опен-токов с экспертами самых разных творческих сфер. Например, полуфиналист шоу "Открытый микрофон" на телеканале ТНТ, участник "Стендап Андерграунд" и "Русские не смеются" на СТС Иван Явиц расскажет о том, как стать смешнее на сцене и в жизни. Ребята встретятся и с другими популярными режиссерами, продюсерами и различными специалистами, которые поделятся опытом своей карьеры.

Помимо этого участники посетят Летнюю академию джаза Игоря Бутмана, где от педагогов узнают о современных трендах джаза и послушают выдающиеся джазовые оркестры.

Арт-кластер "Таврида" является экосистемой проектов для реализации творческого и профессионального потенциала молодых творческих людей. Смена "Вкусный джаз" смешала разные направления: джаз, гастрономию и фотографию.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится Академия джаза.

Фото: Арт-кластер "Таврида" / Вконтакте