Петербургские медколледжи в новом году увеличат прием студентов

Учреждения примут на 700 студентов больше, чем в 2019 году.

Петербургские медицинские колледжи увеличат прием абитуриентов в следующем году, заявил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Учиться в ССУзах будут 2740 человек. Скорее всего, учреждения перейдут на график работы в три смены. Кроме того, Лисовец сказал, что для решения проблемы нехватки мест в медицинских колледжах понадобятся еще корпуса или даже новый колледж.

По словам главы комитета, в первичном звене городского здравоохранения проблема нехватки кадров стоит очень остро. В Петербурге не хватает более шести тысяч участковых врачей-терапевтов, тысячи участковых врачей-педиатров и примерно столько же медсестер.

Ранее на Piter.TV: власти Петербурга поставили цели врачам на 2020 год.

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