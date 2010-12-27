Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл собрание Региональной общественной организации "Врачи Санкт-Петербурга".

Во вторник, 24 декабря, стало известно о том, что власти Петербурга поставил цели врачам на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующие заявления градоначальник Петербурга Александр Беглов сделал на собрании Региональной общественной организации "Врачи Санкт-Петербурга". Губернатор предложил оснастить компьютерами не только врачей, но и медсестер.

"Осталось ликвидировать очереди, особенно в новостройках, и это будет достигаться освобождением врачей от бумажной работы. Думаю, что каждый из вас при выборе: писать или лечить — выберет все-таки лечить", —заявил Беглов.

Напомним, что "Врачи Санкт-Петербурга" является крупнейшей в России некоммерческой организацией, которая объединяет более 14 тыс. докторов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге намерены построить дополнительный снегоплавильный пункт.

Фото:gov.spb.ru